Como, vittoria in amichevole per gli uomini di Fabregas. Quella squadra è stata battuta 2-1 - Calcio News 24

Como in forma: vittoria per 2-1 nell’amichevole contro il Mantova durante la sosta

Nel fine settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, il Como ha approfittato della pausa in Serie A per mantenere alta l’intensità e la concentrazione. La squadra allenata da Cesc Fàbregas ha disputato un’amichevole interna contro il Mantova allo stadio Sinigaglia, imponendosi per 2-1 al termine di una gara ben giocata e utile per testare schemi e condizione atletica.

Il Como ha mostrato buone trame di gioco e una condizione in crescita, nonostante l’assenza di alcuni titolari impegnati con le rispettive selezioni. A segno per i lariani Khun al 22° minuto e Caqueret al 47°, mentre per il Mantova la rete della bandiera è arrivata al 77° con Mancuso, subentrato nel secondo tempo.

Una prova convincente per il Como

Il test contro il Mantova, squadra attualmente in Serie C e allenata da Davide Possanzini, ha dato risposte importanti allo staff tecnico del Como, in particolare su quei giocatori che finora hanno trovato meno spazio in campionato. In evidenza Khun, autore del primo gol e sempre attivo sulla fascia, così come Caqueret, centrocampista dalle geometrie interessanti che ha chiuso una bella azione collettiva siglando il 2-0.

Anche il giovane portiere Cavlina ha offerto sicurezza, mentre tra i subentrati si sono distinti Le Borgne e Bonsignori, mostrando di poter rappresentare valide alternative. Il tecnico Fàbregas ha così potuto ruotare l’intera rosa, dando minutaggio prezioso a chi aveva bisogno di ritmo partita.

Il tabellino della partita

Como – Mantova 2-1

Reti: Khun 22’, Caqueret 47’, Mancuso 77’

Como (primo tempo): Cavlina; Sala, Kempf, D. Carlos, Goldaniga; S. Roberto, Da Cunha, Khun, Caqueret, Addai; Cerri

Subentrati: Bulgheroni, Le Borgne, Mazzara, Bonsignori

Allenatore: Fàbregas

Mantova: Andrenacci; Mullen, Castellini, Pittino, Maggioni; Paoletti, Majer, Fiori; Marras, Falletti, Mensah

Subentrati: Fedel, Wieser, Ruocco, Mancuso, Bragantini, Bonfanti

Allenatore: Possanzini

Arbitro: Turrini (assistenti Biffi e Luciani)

Prossimo appuntamento

Dopo questa buona prova, il Como tornerà al lavoro per preparare il prossimo impegno ufficiale di Serie A. La squadra lombarda vuole proseguire il suo percorso di crescita e consolidare una posizione di rilievo nel massimo campionato.