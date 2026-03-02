Como Inter, Fabregas ritrova Diao? Le idee di formazione del tecnico: così vuole sfatare quel tabù

Como Inter, Fabregas ritrova Diao? Le idee di formazione del tecnico per la Coppa Italia: così vuole sfatare quel tabù contro i nerazzurri

Il Corriere dello Sport analizza dettagliatamente le probabili scelte di formazione studiate da Cesc Fabregas in vista della delicata sfida di domani. Il suo Como ospiterà infatti l’Inter per l’attesa gara di andata valida per le semifinali di Coppa Italia. L’attuale ottima posizione in classifica generale autorizza a sognare traguardi prestigiosi, ma la competizione nazionale rappresenta molto più di un semplice sfizio per la dinamica società lombarda.

L’allenatore spagnolo si aspetta di poter edificare una vera e propria impresa sportiva davanti al proprio pubblico. La formazione nerazzurra rappresenta un tabù assoluto dal ritorno in massima serie. Il club ha raccolto punti preziosi contro quasi tutte le avversarie di vertice, compreso il memorabile doppio successo per 2-0 ottenuto contro la compagine bianconera. Tuttavia, ha collezionato soltanto amarezze, perdendo tre sfide su tre contro i vice-campioni d’Italia in carica e senza mai riuscire a realizzare un gol tra la passata stagione e l’attuale.

Un impegno gravoso che il mister potrebbe affrontare schierando Diao dal primo minuto. La zona della trequarti è ancora soggetta a profonde e attente valutazioni tecniche. Il talentuoso giocatore senegalese, reduce da un lungo infortunio, è rientrato positivamente due giorni fa contro il Lecce dopo ben settantacinque giorni di stop prolungato. Si tratta di un rientro fondamentale per sopperire alla grave defezione di Addai, costretto a rimanere fuori per tutto il resto dell’annata sportiva.

Rimangono da verificare con estrema cura le condizioni fisiche di Morata in vista della supersfida di domani sera. Nemmeno l’allenatore si è voluto sbilanciare sul possibile impiego dell’attaccante. Resta in forte dubbio anche la presenza di Baturina, ulteriore pedina di assoluta fantasia. Il gruppo ha già eliminato piazze importanti come Fiorentina e Napoli e non vuole certo smettere di stupire l’Italia.

Sicuro e confermato il rientro di Nico Paz nell’undici titolare. Al formidabile fantasista è stato riservato solo uno spezzone sabato scorso, ma domani sarà regolarmente al centro del gioco dal fischio d’inizio. Sussistono dubbi sulla posizione ideale di Vojvoda, che oscilla costantemente tra il ruolo di esterno difensivo e quello più avanzato. L’ambiente lariano continua a coltivare bellissimi sogni legati alla Champions League, preparandosi per la durissima battaglia sportiva dei centottanta minuti complessivi all’interno di un impianto che annuncia orgogliosamente il tutto esaurito.