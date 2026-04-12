Inter, Chivu svela: «Ho chiesto ai ragazzi di non snaturarsi, tirare fuori il coraggio e interpretare i momenti della partita»

Como Inter, nel pre gara Chivu è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la sfida che si giocherà al Sinigaglia

Nel pre gara di Como Inter, Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro:

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PAROLE – «Come abbiamo vissuto il pari del Napoli? Noi pensiamo a noi e alla nostra competitività sapendo che affrontiamo una squadra che ha ambizioni importanti. Siamo consapevoli di essere la nostra miglior versione e di dover fare una grande prestazione per portare a casa punti. Ho chiesto ai ragazzi di non snaturarsi, tirare fuori il coraggio e interpretare i momenti della partita: non dobbiamo fare niente di diverso, dobbiamo mantenere quanto fatto con la Roma a livello di personalità e prestazione.

Bisogna battere colpo su colpo capendo bene i momenti e cosa dobbiamo fare. Senza Lautaro? Hanno già dimostrato settimana scorsa, non mi dimentico la prestazione di Thuram, Barella e Calhanoglu: tutti ragazzi che nella difficoltà hanno tirato qualcosa in più sempre da punto di vista della leadership. Devono farlo anche oggi».