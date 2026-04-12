Como Inter, Chivu prepara il piano gara anti Fabregas: ci sarà una differenza sostanziale rispetto alla Coppa Italia! Ecco che partita aspettarsi

La sfida tra Como e Inter non si esaurirà con il confronto di campionato. Nel giro di dieci giorni, infatti, le due squadre si ritroveranno anche a San Siro per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, trasformando questo doppio confronto in un banco di prova molto importante per entrambe. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu starebbe preparando una partita molto diversa rispetto al precedente incrocio, quando i nerazzurri avevano affrontato la squadra di Cesc Fabregas con grande prudenza, scegliendo di non concedere spazi e di preservare diversi titolari in vista del derby successivo.

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Questa volta, però, l’idea sembra essere differente. L’Inter vorrebbe alzare il baricentro e andare a prendere con più aggressività la costruzione dal basso del Como, cercando di approfittare di eventuali incertezze dei difensori biancoblù in fase di impostazione. In questo senso sarà fondamentale il lavoro coordinato degli attaccanti, dei centrocampisti e soprattutto degli esterni, chiamati a partecipare alla pressione in maniera continua. Il piano di Chivu punta quindi a sporcare la manovra di Fabregas, ma senza perdere equilibrio, perché il rischio è quello di aprire spazi per gli inserimenti centrali e per i movimenti dei tanti giocatori di qualità presenti nella mediana lariana.

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Il Como, infatti, resta una squadra capace di mettere in difficoltà anche avversari più attrezzati attraverso il palleggio, la mobilità dei centrocampisti e la qualità delle rotazioni offensive. Anche se l’ultima uscita non è stata brillante, la formazione di Fabregas continua a mostrare un’identità precisa e l’ambizione di giocarsela contro tutti. Per questo motivo l’Inter dovrà essere aggressiva ma lucida, pronta anche a compattarsi e ad abbassare le linee quando servirà, evitando di concedere corridoi facili agli avversari.

Davanti, inoltre, i nerazzurri sembrano intenzionati a cambiare volto rispetto alla gara di marzo. Stavolta Pio Esposito potrebbe affiancare Marcus Thuram, formando una coppia offensiva più strutturata e più minacciosa. Ma il vero nodo tattico sarà un altro: riuscire ad attaccare il Como senza farsi sorprendere dai lanci del portiere Butez, abile a trovare soluzioni dirette e ad attivare rapidamente i giocatori più veloci. In una sfida così ravvicinata e delicata, ogni dettaglio può fare la differenza.