Como, Kaiki è a un passo: accordo trovato con il Cruzeiro

Como vicino al colpo Kaiki: accordo definito con il Cruzeiro per il terzino del 2003, ora si limano gli ultimi dettagli

Il Como è ormai ai dettagli per l’arrivo di Kaiki dal Cruzeiro. La trattativa, inizialmente rallentata dai termini di pagamento, si è riaperta nelle ultime ore e ha portato alla definizione della formula: prestito con obbligo di riscatto attorno ai 14‑15 milioni di euro.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’intesa tra i due club è totale e il terzino sinistro classe 2003 è pronto a diventare un nuovo giocatore dei lariani.

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Kaiki, il profilo: 129 presenze col Cruzeiro

Già seguito dal Como nell’ultima sessione invernale, Kaiki è un terzino sinistro del 2003 che in Brasile ha accumulato numeri importanti:

129 presenze

2 gol

10 assist

Nell’ultima stagione si è messo particolarmente in mostra con 32 partite e 4 assist, confermandosi uno dei prospetti più interessanti del Cruzeiro.

Ultimi dettagli e formula dell’operazione

Il Como di Cesc Fàbregas sta per piazzare il primo colpo del mercato estivo. Dopo una fase di stallo, le parti hanno superato gli ostacoli legati ai pagamenti e agli agenti.

Le versioni convergono su una chiusura imminente:

prestito con obbligo di riscatto

cifra tra 14 e 15 milioni

Un investimento significativo per un giocatore che il Como segue da mesi e che ora è pronto a sbarcare in Serie A.