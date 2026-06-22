Como Real Madrid, giovedì summit decisivo: il futuro di Nico Paz è tutto da scrivere. E l’Inter osserva interessato

Resta da definire il destino di Nico Paz. Giovedì 25 giugno è in programma a Madrid un summit tra Como e Real Madrid per capire se esistono i margini per trattenerlo ancora in Italia e a quali condizioni. Lo riporta Di Marzio.

Come emerso negli ultimi giorni, i Blancos stanno valutando l’ipotesi di una cessione con diritto di recompra, formula che permetterebbe al club di mantenere il controllo sul talento argentino.

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L’Inter osserva, ma prima servono uscite

In attesa dell’incontro, l’Inter rimane alla finestra: il profilo piace e viene monitorato, ma ogni eventuale affondo è subordinato a due condizioni precise:

completare alcune cessioni già programmate

attendere che il Real riporti il giocatore a Madrid e decida di non cederlo nuovamente al Como

Solo in quel momento i nerazzurri potrebbero valutare un ingresso concreto nella corsa.