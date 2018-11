Marchisio fa gli auguri alla Juve: «Ogni giorno ti porto nel cuore» – FOTO

Juventus: gli auguri dell’ex Claudio Marchisio in occasione del compleanno bianconero a 121 anni dalla sua fondazione

Su quella panchina di Corso Re Umberto a Torino il primo novembre 1897 nacque la Juventus e quella panchina oggi, centoventuno anni dopo, ha voluto ricordare ancora una volta, come ad ogni compleanno di quelli che ha vissuto, Claudio Marchisio. Quest’anno però è diverso per l’ex centrocampista bianconero, lontano per la prima volta nella sua vita da quei colori, in Russia, allo Zenit San Pietroburgo. L’ex centrocampista juventino, con un messaggio sui propri account social, ha comunque voluto ricordare la sua amata Vecchia Signora con un messaggio.

«Ogni anno ti celebro, ogni giorno ti porto nel cuore. Oggi. Per sempre. In ogni parte del mondo», il bellissimo messaggio di Marchisio al mondo bianconero. Auguri che sicuramente non passeranno inosservati nel mondo juventino.