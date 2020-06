Comunicato Valencia, l’Atalanta risponde: protocollo rispettato e il tecnico non aveva la febbre

In via informale l’Atalanta ha risposto al comunicato del Valencia pubblicato ieri sera dove si diceva sorpreso per le parole di Gasperini

L’intervista di Gasperini alla Gazzetta dello Sport ha sorpreso non poco il Valencia, che nella tarda serata di ieri ha diramato un comunicato contro l’Atalanta e il suo tecnico.

Il club orobico fa sapere sulla Rosea che in occasione della partita tutti i protocolli di sicurezza per il gruppo squadra erano stati rispettati in vista della trasferta. E che il tecnico, come da lui dichiarato nell’intervista, non aveva mai avuto febbre o problemi respiratori, né prima del- la partenza per Valencia, né per tutta la durata del soggiorno in Spagna.