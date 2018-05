Caos Milan: senza Europa League Bonucci potrebbe partire

Sky Sport spaventa i rossoneri: il capitano rossonero Leonardo Bonucci sarebbe pronto a partire nel caso il Milan venga estromesso dall’Europa League

Sarebbe clamorosa l’indiscrezione riportata da Alessandro Alciato, giornalista di Sky al seguito della Nazionale. Direttamente dal ritiro di Coverciano, l’inviato racconta come l’esperienza di Leonardo Bonucci al Milan potrebbe essersi già conclusa: «Quella contro la Fiorentina potrebbe essere stata l’ultima partita di Bonucci da capitano del Milan. Nessuno gli leverà la fascia, potrebbe essere lui a togliere il disturbo, soprattutto se il Milan resterà fuori dalle coppe». Come è noto il Milan è alle prese con il settlement agreement rifiutato dalla Uefa dopo che già a dicembre il massimo organo europeo aveva rifiutato il voluntary agreement rossonero.

Un problema non da poco. Il rischio di vedersi estromessi dalla prossima Europa League c’è ma, come assicura Fassone, la società rossonera farà qualsiasi cosa possibile per evitare che ciò accada. Una delle ipotesi al vaglio della dirigenza del Milan è proprio quella di vendere uno dei pochi giocatori con tanto mercato come Bonucci che, neanche un anno fa, fu pagato dai rossoneri per 40 milioni di euro dalla Juventus. Il mercato deve ancora aprire ufficialmente i battenti, ma tutto fa presagire che sarà un’estate infuocata.