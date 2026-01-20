Conceicao Juve, Spalletti lo esalta: «Sono molto contento della sua qualità e della sua disponibilità: è un ragazzo intelligente»

Conceicao Juve, Spalletti esalta il portoghese: «Sono molto contento della sua qualità e della sua disponibilità: è intelligente»

Dopo la consueta conferenza stampa, Luciano Spalletti si è fermato ai microfoni di SportTV per un’intervista esclusiva che ha messo in luce il legame particolare tra il tecnico e l’anima portoghese della sua Juventus. Interpellato sui giocatori lusitani presenti in rosa, l’allenatore di Certaldo ha riservato parole di grande apprezzamento a Francisco Conceição, spiegando nel dettaglio le ragioni tecniche e caratteriali che lo stanno trasformando in un elemento sempre più centrale nel progetto bianconero.

Spalletti e il caso Conceição: la fiducia è totale

Il mister ha chiarito le sue scelte in termini di minutaggio, evidenziando come il giovane esterno stia trovando continuità grazie alla sua identità tattica unica. Non si tratta soltanto di talento, ma della capacità di interpretare alla perfezione il ruolo che Spalletti immagina per lui: un giocatore capace di creare superiorità, rompere gli equilibri e cambiare il ritmo delle partite.

Con l’imminente sfida di Champions League contro il Benfica alle porte, le parole del tecnico suonano come una vera investitura. Tutto lascia pensare che “Chico” sia pronto a prendersi la scena e diventare uno dei protagonisti assoluti di questo momento della stagione.

PAROLE – «Francisco ha giocato più minuti perché è un giocatore molto offensivo e con caratteristiche molto particolari che possono aiutare la nostra squadra. Sono molto contento della sua qualità e della sua disponibilità: è un ragazzo intelligente e ben integrato nel nostro gruppo».

