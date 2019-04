Mazzarri ha presentato in conferenza stampala partita del suo Torino che affronterà il Genoa a Marassi. Ecco le sue parole

Il tecnico granata Walter Mazzarri ha presentato la partita di sabato contro il Genoa. Il match si giocherà al Marassi e il Torino cercherà di ottenere più del solito pareggio. Mazzarri ha poi parlato della situazione infortunati in casa Toro.

Mazzarri ha esordito chiedendo ai suoi più cinismo: «A Genova cercheremo di essere un po’ più cattivi e cinici sottoporta. Abbiamo un gran volume di gioco, ma a volte facciamo fatica a chiudere la partita, manca la decisione finale negli ultimi venti metri. Spero che già da domani questa situazione cambi. Magari da domani trasformeremo tutte le occasioni… Speriamo che si cominci proprio da domani. Sugli ultras? Non mi aspetto nulla di particolare, la partita si giocherà in campo contro una buona squadra quale il Genoa, il fattore ambientale non peserà più di tanto».

Il tecnico ex Watford e Napoli ha poi parlato della situazione di Iago Falque e De Silvestri: «Iago Falque? Eravamo più ottimisti, oggi lo guardavo allenarsi… Non lo so, per domani non è a disposizione, martedì vedremo come sta. De Silvestri? In termini generali è recuperato, ma decideremo solo nelle ultime ore prima della partita se giocherà, perchè è una questione di sensazioni, quando indossi la mascherina».