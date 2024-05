Ligura, maxi operazione della guardia di finanza: arrestati l’ex presidente del Livorno Aldo Spinelli e il governatore Toti

Aldo Spinelli, ex presidente del Genoa e Livorno, è stato arrestato questa mattina nel corso di una maxi operazione della Guardia di Finanza.

Come riportato da La Repubblica, l’operazione delle forze dell’ordine in Liguria ha portato agli arresti domiciliari anche del governatore della Liguria, Giovanni Toti. Le accuse sono di corruzione e favoreggiamento di varie aziende ed imprenditori, tra questi l’ex numero uno dei rossoblu e dei toscani, che per decenni ha avuto in mano il porto di Genova.