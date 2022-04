Conferenza stampa Allegri: «Fiorentina in un momento ottimo, non sarà gara bloccata»

L’allenatore della Juventus Allegri ha parlato alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina.

PARTITA BLOCCATA COME ALL’ANDATA – «Domani è una partita difficile perché la Fiorentina sta attraversando un ottimo momento di forma. Italiano sta confermando quanto di buono fatto a Spezia. E’ in corsa in campionato, domani si gioca la finale come noi. All’andata è stata bloccata, domani sarà diversa».

CENTROCAMPISTI – «Ne ho due, bastano e avanzano. Arthur morto. Ho Zakaria e Rabiot. Danilo in mediana? Lo possiamo rivedere, vediamo dove. Poi c’è anche Miretti, non lamentiamoci ne abbiamo in abbondanza».

CUADRADO O DYBALA A RIPOSO – «Non ho ancora deciso niente, stiamo tutti bene. Saranno decisivi i cambi domani, perché la Fiorentina per i primi 60/70′ riesce a tenere un buon ritmo. In quella fase dobbiamo metterci al pari loro. Domani ci sarà l’ultima rifinitura e deciderò chi far giocare».

