Conferenza stampa Belotti: «Immobile è un amico, nessun dualismo»

Andrea Belotti, attaccante del Torino e della Nazionale azzurra, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Galles.

DUALISMO IMMOBILE – «Sono contento per lui quando fa gol e quando aiuta la squadra a vincere. Rappresentiamo una Nazione, quindi se segna siamo tutti felici. Il mio rapporto con Ciro è ottimo».

TITOLARE – «Io mi sento titolare, il mister ci ha sempre alternati. Siamo in 26 e noi vogliamo arrivare in fondo, quindi ci sarà bisogno di tutti. Mancini è un allenatore preparato e prende le decisioni in base alla partita che c’è da giocare».

SECONDO POSTO – «Il secondo posto non sarebbe umiliante è comunque un passo in avanti. Poi più avanti si incontreranno squadre più forti. Bisogna essere pronti per ogni tipo di partita e a qualsiasi avversario».

ESORDIO ALL’EUROPEO – «Ci spero. Sogno di giocare, ma attendiamo le scelte del mister. Anche se non ho giocato dal 1′, la partita d’esordio è stata molto emozionante davanti al nostro pubblico. Già è emozionante partecipare a una competizione come l’Europeo, giocare da titolare lo sarebbe ancor di più».