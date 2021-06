Conferenza stampa Bonucci: «Umiltà e piedi per terra i nostri segreti»

Leonardo Bonucci è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Svizzera: le dichiarazioni del difensore

ITALIA SVIZZERA – «L’adrenalina alimenta questo lavoro, non vedo l’ora di giocare questa partita».

ITALIA – «È la squadra più squadra, nel corso di questi anni ci sono stati tanti giocatori che ne hanno fatto parte e non c’è mai stato un momento in cui si sia verificato qualcosa di storto. Quando ci sono dei nuovi che entrano in un gruppo così, significa che è coeso. E non a caso arrivano questi risultati».

INGINOCCHIARSI PRIMA DELLE GARE – «Siamo contro razzismo e discriminazioni. A oggi non c’è una richiesta della UEFA di intraprendere un’iniziativa, è una libera scelta delle Federazioni, da parte di tutti c’è una posizione contro il razzismo».

ENTUSIASMO – «Umiltà e tenere i piedi per terra sono i segreti per fare gare come contro la Turchia. Abbiamo sempre azzerato quel che abbiamo fatto, continuando a fare il nostro dovere».