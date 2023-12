Conferenza stampa Cioffi: «Dobbiamo crescere in fretta. Salvezza? L’obiettivo è ben chiaro»

Conferenza stampa Cioffi, l’allenatore dell’Udinese parla alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: le dichiarazioni

Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Sassuolo.

LE PAROLE – «Non sono spaventato dagli errori individuali, è un percorso di crescita e dobbiamo crescere in fretta, già domani mi aspetto una certa prestazione. Al momento il nostro campionato dice questo, dobbiamo lavorare avendo ben chiaro quello che è il nostro obiettivo. Infortuni? Nel calcio è facile lamentarsi, poi c’è il tribunale campo. Chi vuole spazio deve entrare in campo e dimostrare che se lo merita. In settimana nessuna novità su altri infortunati. Inter? Abbiamo preso un primo gol un po’ amaro, poi abbiamo staccato la spina».