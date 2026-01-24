Conferenza stampa Cuesta pre Atalanta Parma: «Critiche? Non ci penso. Sul mercato voglio spendere parole per…»

Conferenza stampa Cuesta pre Atalanta Parma: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 22ª giornata di Serie A 2025/26

In conferenza stampa alla vigilia di Atalanta Parma, Carlos Cuesta ha rilasciato queste dichiarazioni.

COME STA LA SQUADRA – «La squadra ha tanta volontà di far punti e anche una buona prestazione, la nostra ossessione è far di tutto per portare punti a casa, domani è un’opportunità. Ci sono stati dei fastidi a livello fisico, dobbiamo valutare queste situazioni».

ATALANTA – «È una squadra forte, con un’identità chiara da anni al di là dei cambiamenti di allenatori. Fanno la Champions, conosciamo il loro livello. Vogliamo fare una bella prestazione per fare un buon risultato».

MERCATO – «Con la società siamo allineati sui movimenti, in questo caso spenderei parole per Vicente Guaita, che ci ha dato un contributo importante in questi mesi, così come Begic, Hernani, Lovik, hanno dato tanto e aiutato a creare un gruppo sano, una grande squadra che si aiuta costantemente uno per l’altro, provando a fare il massimo per creare i valori che si hanno in campo».

CRITICHE – «Ho tanto lavoro che mi consente di concentrarmi su ciò che voglio fare e non sulle opinioni degli altri. Ho la possibilità di lavorare con grandi persone. Mi concentro sempre sul fare il massimo».