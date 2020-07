Conferenza stampa De Zerbi: «All’Olimpico per fare punti»

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita dell’Olimpico contro la Lazio.

CONDIZIONI FISICHE – «La squadra è venuta fuori dalla partita di Bologna felice perché abbiamo vinto giocando una grande gara contro una squadra forte. Siamo stanchi e non ho deciso la formazione. Dobbiamo capire chi non ci sarà. La nostra intenzione è quella di esserci tutti all’Olimpico, ci teniamo a fare una grande partita. Vogliamo giocare, pressare e andiamo lì per cercare di fare più punti possibili».

LA LAZIO – «È una squadra forte. I giocatori sanno cosa devono fare, migliorano anno dopo anno, sono diventati una squadra top in Italia e in Europa. Lo sappiamo noi come lo sanno tutti».

PARTITE RAVVICINATE – «È un periodo dove bisogna stare in apnea, senza farsi prendere dalla stanchezza e dalla tensione. La mia preoccupazione è gestire al meglio la rosa, schierando una squadra che sappia cosa fare e che abbia energie per correre e chiaramente limitare gli infortuni perché conterà di più in questa seconda parte. Avere tutti sani vuol dire far ruotare tutti, quando ti manca un tassello invece qualcuno non può mai riposare».