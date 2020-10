Conferenza stampa De Zerbi: «Bologna coraggioso, moriremo col gioco»

Roberto De Zerbi è intervenuto in conferenza stampa: ecco le parole del tecnico del Sassuolo prima della gara con il Bologna

Roberto De Zerbi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna.

BOLOGNA – «Forse negli ultimi anni il Bologna, insieme all’Atalanta, è stata la squadra che ha avuto più coraggio, avendo risultati molto buoni perché due anni fa si sono salvati facendo un girone di ritorno strepitoso, l’anno scorso sono arrivati appena appena dietro di noi. Li ammiriamo per il coraggio e per quello che cercano di fare».

IL GIOCO – «Noi dobbiamo essere convinti al 100% che alla lunga possiamo ottenere risultati con il gioco. Si può vincere qualche volta non essendo brillanti come con il Crotone ma alla lunga si deve ricercare sempre il gioco, noi moriremo col gioco. A volte è difficile, ci può stare, ma non deve essere la scorciatoia, la ricerca dell’episodio, il fare meno per arrivare al risultato».

INFORTUNATI – «Ne abbiamo tanti ma sono felice perché a 3-4 di loro ho chiesto se avessero la voglia di venire in panchina e tutti quanti mi hanno dato disponibilità e sono contento. Defrel è indisponibile. Magnanelli ha avuto un problemino in settimana. Rogerio ha avuto un problemino, Haraslin è indisponibile, Schiappacasse è ancora fuori, Toljan è indisponibile mentre gli altri sono ok».