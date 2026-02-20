Connect with us

Conferenza stampa Di Francesco: «L’Inter è imbattibile, ecco cosa dobbiamo fare noi. Banda? Non so chi farò giocare»

Di Francesco Inter Lecce

Intervenuto in conferenza stampa, Eusebio Di Francesco ha presentato la sfida di domani contro l’Inter, valida per la 26ª giornata di Serie A.

PAROLE – «Non sono molto bravo a dipingere. Deve dare continuità di prestazioni e di risultati. Viviamo di risultati quindi dobbiamo continuare a mantenere costanza. A partire da domani. Incontreremo una squadra tra virgolette infastidita dalla sconfitta di Champions, mente in campionato sta dimostrando di essere quasi imbattibile, difficile da affrontare e che ha tante soluzione. Bisogna prenderla con le molle, ma con grande determinazione e spiritoL’intensità deve essere maggiore di quella dell’Inter. Noi dobbiamo almeno pareggiare le caratteristiche fisiche e di corsa. almeno se non andare oltre. Possono avere anche delle defezioni, immaginate quando abbiamo noi defezioni, cosa dovremmo dire? Loro hanno la potenzialità per sopperire alle assenze. Sono stati costruiti per vincere su tutti i fronti. L’intelligenza va messa nella parte tattica della gara: se i duelli li perdi, devi rimediare con le situazioni di superiorità o inferiorità numerica.

BandaNon so chi farò giocare, è una domanda a cui non risponderò mai! Abbiamo giocatori con caratteristiche diverse che possono determinare. La partita va tenuta in bilico fino alla fine, o perlomeno va giocata bene soprattutto i primi 60′ cercando di sfruttare anche la stanchezza, dove magari potremmo essere minimamente favoriti dal fatto che loro hanno avuto una trasferta lunga. Il momento è relativo, ogni partita è una storia a sé. Questi sono stati i migliori dieci giorni del campionato parlando di risultati, ma a livello di prestazione non sono del tutto d’accordo».

