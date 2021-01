Conferenza stampa Di Francesco: «Nainggolan sarà della partita»

Eusebio Di Francesco ha parlato alla vigilia di Cagliari-Benevento

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Benevento.

COSA È MANCATO CONTRO IL NAPOLI – «Vorrei crescita e continuità nel corso della partita, il risultato implica pensieri e giudizi negativi sulla prestazione della squadra. Gli eventi dopo il pareggio, l’espulsione e il goal subito, hanno influenzato il risultato contro una ottima squadra che ha grandi palleggiatori e finalizzatori. La mia squadra ha delle idee ma manca una vera identità che sto cercando di costruire, ho cambiato molto e non ha facilitato la crescita ma il lavoro porterà a questo risultato. Sicuramente non siamo contenti della classifica, abbiamo perso troppi punti. Da quando gli stadi sono chiusi il Cagliari ha vinto pochissimo in casa e questo è un problema, ci manca tanto l’apporto e il sostegno del pubblico di casa».

NAINGGOLAN – «Radja è un centrocampista e deve farlo in fase offensiva e difensiva. Ovviamente non ha ancora un’ottima condizione fisica per fare 90 minuti ma domani potrebbe essere della partita, non dico se da titolare o a partita in corso, voglio tenermi i miei segreti per non dare vantaggi all’avversario».