Conferenza stampa Dionisi: «Juve lanciata, ma noi giochiamo per vincere». Le parole del tecnico del Sassuolo

L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Juve.

POST CAGLIARI – «Più che delusione, molta rabbia. Le motivazioni a questo punto fanno tanto, noi il nostro primo obiettivo l’abbiamo raggiunto tempo fa, nella vita ci sono obiettivi quotidiani e il nostro ora è riscattare la partita precedente. Fare il massimo domani, sapendo che potrebbe non bastare, ma non abbiamo nulla da perdere e abbiamo le qualità per metterli in difficoltà».

JUVE – «È lanciata, è la squadra che ha fatto più punti nel ritorno, è forte, ma dobbiamo pensare a noi. Riscattare la brutta partita con il Cagliari, quale avversario migliore se non la Juve. Mi aspetto una Juve quadrata, attenta, determinata. Nelle chiusure, nella fase difensiva e nelle ripartenze è forte, ancora non ha raggiunto i suoi obiettivi».

VITTORIA DELL’ANDATA – «Giocherà per vincere e noi anche. Dalla vittoria dell’andata è passato molto tempo, sono cambiate tante cose, siamo migliorati ma non abbiamo finito di migliorarci. Sicuramente è una Juve più forte e consapevole, ma lo siamo anche noi. L’ultima partita con la Juve l’abbiamo persa in Coppa Italia, mi aspetto più una gara così, con una Juve consapevole e che partirà forte per metterci in difficoltà e noi dovremo essere bravi a gestire la partita e difenderci. Avremo le nostre occasioni. Non ci saranno Harroui e Toljan. Sulla carta Juve strafavorita, ma abbiamo dimostrato di saperla battere»