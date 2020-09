Conferenza stampa Favilli: «Posso arrivare in doppia cifra»

Il neo attaccante del Verona Andrea Favilli si è presentato in conferenza stampa

Andrea Favilli, neo attaccante dell’Hellas Verona arrivato dal Genoa, si è presentato in conferenza stampa.

GOL – «Sono qui grazie a Juric e al direttore sportivo. Inizialmente erano altre le trattative che mi riguardavano, ma quando si è inserito l’Hellas io e il mio agente abbiamo spinto per chiudere. Il mister è stato un fattore importantissimo, ma anche il direttore, perché già lo scorso anno c’era stato un avvicinamento. Mi sento un attaccante da doppia cifra».

CONTINUITA – «Quello che mi è mancato è stata la continuità, che avevo trovato invece con Nicola, che mi ha aiutato molto. A Genova ho avuto sfortuna: il primo anno è stato disastroso sul piano degli infortuni, mentre l’anno scorso ho iniziato a far intravedere le mie qualità. Posso fare molto di più, e sono qua per questo: per segnare tanto, per dare delle gioie ai tifosi».