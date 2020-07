Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa di Edin Dzeko smentendo le notizie che vedevano il bosniaco scontento

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa di Edin Dzeko, smentendo le notizie che davano l’attaccante bosniaco scontento. Queste le parole dell’allenatore della Roma.

«Se penso alla cessione di Dzeko? No, non penso al mercato ma solo alla Fiorentina. Edin sta bene, non è scontento. E’ molto motivato. E’ importante sentire i giocatori motivati e Dzeko lo è».