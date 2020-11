Conferenza stampa Fonseca: «Fiducioso per il ricorso contro il Verona»

Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia di Genoa-Roma

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita in trasferta contro il Genoa.

DZEKO E MAYORAL – «Conosciamo tutti l’importanza di Dzeko nella squadra, era in un momento molto positivo. Ha fatto una grande partita contro la Fiorentina, ma domani non è possibile farlo giocare. Giocherà Mayoral che ha altre caratteristiche, ma è importante non cambiare l’intenzione della squadra, principalmente quella offensiva. L’obiettivo e la forma di giocare rimangono gli stessi».

RICORDO VERONA-ROMA – «Ho già parlato di questo, è chiaro per tutti che non abbiamo avuto nessun vantaggio da questa situazione. È stato un errore, ma per me la pena non può essere la stessa se non c’è stato un vantaggio dalla situazione. Per questo sono fiducioso».

DIFESA – «Non è giusto parlare solamente della difesa. Il processo difensivo è di tutta la squadra: se avanti non pressiamo bene è difficile per i difensori. La squadra sta bene e tutti sono disponibili per difendere e pressare. Il merito di non prendere gol, che è importante, è merito di tutti e non solo dei difensori».