Conferenza stampa Fonseca: «Zaniolo titolare? Deciderò domani» – VIDEO

Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico della Roma alla vigilia della sfida contro la Fiorentina

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: queste le parole del tecnico giallorosso riportate da vocegiallorossa.it.

CRESCITA SQUADRA – «La squadra sta in un buon momento, tanti cambiamenti ma dobbiamo continuare a crescere tutti insieme. Ora pensiamo solo alla Fiorentina, dobbiamo mantenere la stessa ambizione delle ultime partite. È un modulo nuovo, abbiamo molto da imparare, ma la squadra sta bene, ha fiducia, è motivata. Queste ultime partite sono importanti per arrivare bene alla Fiorentina».

ZANIOLO TITOLARE – «Vediamo domani. Nell’ultima partita ha fatto bene, ma non dobbiamo scordarci che non si è allenato prima del match. Vediamo domani, è importante gestire bene la sua situazione dopo 6 mesi di infortunio».

ERRORI – «In ogni squadra ci sono errori, ma si migliorare, Abbiamo i video, parlo con i giocatori, fanno parte del match. Noi lavoriamo sempre per migliorare».

CASO ZANIOLO – «Qui non c’è nessun problema. In ogni squadra ci sono queste cose, questo è un non-caso».

FIORENTINA – «Noi abbiamo cambiato modulo, ma loro sono in un ottimo momento. Hanno pareggiato con l’Inter , stanno giocando bene, sarà una partita difficile contro una squadra che sta bene».

QUINTO POSTO – «Domani decisiva per il quinto posto? Non lo so, non so il calendario del Milan, dobbiamo pensare a noi e a vincere contro una squadra che sta bene».

DZEKO – «Sta bene, non è scontento. E’ molto motivato. E’ importante sentire i giocatori motivati e Dzeko lo è».