Conferenza stampa Fonseca: «Ho un ottimo rapporto con Dzeko, volevo che Florenzi restasse»

Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico della Roma alla vigilia del match di domani sera contro il Benevento

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Benevento. Queste le sue parole.

PELLEGRINI – «Può giocare in diverse posizioni. Contro l’Hellas ha fatto lo stesso ruolo che ha fatto in Nazionale. E’ un giocatore che in queste tre gare ha fatto bene. Non c’è alcun dubbio che Pellegrini sia importante per noi. In questo sistema che adottiamo può fare il mediano, come ala interna e in diverse posizioni».

DZEKO – «Abbiamo un ottimo rapporto, lui si sta allenando bene ed è motivato».

FLORENZI – «Volevo che Florenzi restasse con noi visto il sistema che adottiamo. Ho parlato con lui, ma ha deciso di giocare in una squadra come il Psg. Lo capisco, ma era mia intenzione restare con lui».

DIRETTORE SPORTIVO – «La società sta cercando questa figura, ne abbiamo bisogno. È importante avere questa figura».

DZEKO E MAYORAL INSIEME – «Può accadere durante la partita, dall’inizio è più difficile perché la squadra sta lavorando su un altro sistema di gioco».

BENEVENTO – «Sono una squadra coraggiosa, hanno fiducia, il loro tecnico è bravo. Arrivano con fiducia, due vittorie e una sconfitta con l’Inter. Sono forti e hanno esperienza, domani sarà una partita difficile».