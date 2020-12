Conferenza stampa Fonseca: «Farò dei cambi per vincere»

Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia di Roma-Cagliari

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Cagliari.

TURNOVER – «Farò qualche cambio per poter vincere questa partita importante per noi. Calafiori, Kumbulla e Villar? Vediamo domani, qualcuno di loro giocherà. Quando non vinciamo siamo tutti di malumore, stiamo lavorando tutti insieme per vincere la gara di domani».

PEDRO – «Pedro sta bene, non ha alcun problema fisico. Domani scenderà regolarmente in campo».

SMALLING – «È normale che non sia nella forma migliore, è tornato adesso e ha giocato due partite ma sta migliorando. Questa cosa della difesa a 3 non è vera, in tante partite ha giocato sempre bene».

PROBLEMI IN DIFESA – «Non possiamo fare questa valutazione, dobbiamo fare partita dopo partita. Se pensiamo alle gare con Napoli e Atalanta il problema c’è, ma stiamo migliorando per migliorare la nostra prestazione difensiva in tutti i momenti della partita».