Smalling titolare con il CSKA? Fonseca toglie ogni dubbio

Paulo Fonseca rivela le condizioni di salute di Chris Smalling. Ecco le parole del tecnico della Roma verso l’Europa League

Paulo Fonseca, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida in Europa League contro il CSKA ha parlato anche di Smalling.

DIFESA – «Come sapete, Smalling è un giocatore importante per noi, ma non ha una relazione diretta con la prestazione difensiva della squadra. Non possiamo parlare solo dei difensori, penso sia giusto dire che questi tre ragazzi che hanno giocato sono stati sempre bene. Per me non è giusto fare questa relazione con Smalling. Smalling è un grande difensore, ma i tre hanno giocato sempre bene. Domani partirà titolare».