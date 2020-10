Roma, Fonseca: «Niente fiducia al CSKA Sofia. Borja Mayoral titolare»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il CSKA Sofia

CSKA SOFIA – «Per me è importante avere il giusto atteggiamento per questa partita. Primo perché è vero che questa squadra non è stata continua nelle ultime partite, ma non possiamo dimenticare che ha vinto a Basilea. Abbiamo visto una squadra forte fisicamente, che vuole la palla, profonda, che ha un giocatore forte nell’uno contro uno. Non so quello che succederà, hanno cambiato l’allenatore questa settimana. Quello che ho visto è una squadra che ha molti punti positivi, dobbiamo avere concentrazione e il giusto atteggiamento per non dare loro fiducia».

BORJA MAYORAL TITOLARE – «Domani giocherà. È un attaccante e giocherà come punta. È un giovane, ha bisogno di adattarsi, aveva giocato sempre in una realtà diversa. Devo dire che ha lavorato molto a Berna, è stata una partita difficile, sul sintetico. Ho fiducia in lui, va capito che è un giovane che ha bisogno di tempo».

DIFESA – «Come sapete, Smalling è un giocatore importante per noi, ma non ha una relazione diretta con la prestazione difensiva della squadra. Non possiamo parlare solo dei difensori, penso sia giusto dire che questi tre ragazzi che hanno giocato sono stati sempre bene. Per me non è giusto fare questa relazione con Smalling. Smalling è un grande difensore, ma i tre hanno giocato sempre bene».

CORONAVIRUS – «È una situazione complicata, penso che tutte le squadre siano molto rigorose in questo momento. Ho fiducia nelle autorità per prendere le migliori decisioni per il calcio. Voglio credere che non cambierà nulla, per un campionato più giusto penso sia importante rimanere così. Ho fiducia totale nelle autorità che devono prendere queste decisioni. È sicuro che prenderanno le migliori decisioni per il calcio».

SMALLING – «Partirà titolare».

APPROCCIO ALLA GARA – «Per me quello che è importante è vedere una squadra che sta bene, ha fiducia e ha fatto una bella partita. Quello che dobbiamo migliorare è principalmente non prendere gol contro questo tipo di squadre, contro cui è difficile rimontare. Non siamo entrati bene in partita, abbiamo preso gol subito e anche all’inizio del secondo tempo ne abbiamo preso un altro. Non può succedere, dobbiamo essere più attenti. La squadra ha dimostrato grande carattere e fiducia, penso abbia fatto una buona partita».