Conferenza stampa Fonseca: «Spero di avere Smalling per l’Europa League»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita in trasferta contro il Brescia.

EUROPA LEAGUE – «In questo momento sono tutte sfide difficili, ma pensiamo solo al Siviglia. Se vinciamo vedremo. Smalling? Speriamo di averlo in Europa League».

DIFESA A TRE – «Giocheremo con la difesa a tre e Fazio prenderà il posto di Cristante. Dzeko ha giocato molto e ha lavorato molto difensivamente nell’ultima partita. Gli ho parlato ieri, era molto stanco. Gli parlerò anche oggi e poi decideremo per domani».

PELLEGRINI – «Mi piace tanto, è un giovane che deve migliorare. Non possiamo dimenticare che ha avuto problemi fisici, è stato infortunato. Può e deve migliorare ancora».

ESCLUSIONE KLUIVERT – «Kluivert non mi era piaciuto durante l’allenamento prima del Parma. Ho parlato con lui e non è stato convocato. Penso che Justin abbia reagito bene. Se oggi si allena bene sarà un’opzione per domani».

ZANIOLO – «Nicolò è stato tanto tempo infortunato, ora dobbiamo scegliere il tempo giusto per fargli tornare a giocare sempre più minuti. La squadra però è la cosa più importante, devo prima pensare a questo. Se abbiamo la possibilità di farlo giocare, lui giocherà più minuti, altrimenti non lo farà».