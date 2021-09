Conferenza stampa Gasperini: «Nazionali? Atalanta tra le più penalizzate»

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina

SOSTA NAZIONALI – «La situazione è quella che conosciamo, ieri è stato il primo giorno per tanti e domani si torna a giocare. Ma questo è il calendario, è una situazione che colpisce tante squadre. L’Atalanta è stata una delle più penalizzate, ma superato questo discorso c’è la gara di domani contro la Fiorentina. Dobbiamo rientrare velocemente con la testa al campionato».

CONDIZIONI ZAPATA – «Secondo me sta bene, si sta allenando con la squadra. Chiaramente rispetterò la sua condizione, farà parte della squadra ma non so se dall’inizio o partirà dalla panchina. Gosens lo vedo oggi, giocando ogni tre giorni c’è il rischio, ma sono contusioni».

KOOPMEINERS – «È un giocatore di qualità, ha un piede importante. È molto giovane, è arrivato un giocatore in un reparto molto forte, dove ci sono due iene che concedono poco. Nell’immediato non so quanto possa dare rispetto a Freuler e De Roon, ma è un ragazzo con delle qualità. Io non lo vedo molto difensivo, ma ha un ruolo ben delineato. Dobbiamo dargli modo di entrare nella squadra».

INFORTUNIO MURIEL – «La sensazione è che dovrà stare fuori parecchio. E’ stato un bel guaio, ora spero di recuperarlo dopo la sosta, Magari anche prima…».