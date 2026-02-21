Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Conferenza stampa Gasperini pre Roma Cremonese: «Dybala non ci sarà e nemmeno Soulé! Totti? Quanto casino per questa cosa!»

Published

5 ore ago

on

By

Gasperini Lecce Roma

Conferenza stampa Gasperini pre Roma Cremonese: le parole del tecnico dei giallorossi alla vigilia del match di campionato

La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Roma Cremonese, match valevole per la 26^ giornata del campionato di Serie A 2025/26.

SU PELLEGRINI – «Pellegrini non è in calo, ma magari che è un po’ meno brillante. Però io l’ho visto bene e già domani, nelle prossime gare, lui ha sicuramente dato un contributo determinante anche in termini di continuità a questa squadra e tornerà a farlo».

ZARAGOZA – «Zaragoza, dobbiamo anche dargli un attimo di tempo: appena è arrivato l’abbiamo inserito subito, con una partita, poi un’altra presenza, poi ancora dall’inizio. Ha delle caratteristiche molto valide, che ha già fatto intravedere. Poi, sulla continuità e sull’inserimento definitivo con la squadra, valuteremo nelle prossime partite».

LA GESTIONE DEI DIFFIDATI – «Domani i tre punti sono fondamentali, quindi dobbiamo cercare di giocare al meglio, al massimo, con grande determinazione, perché non ti regalano nulla: tutte le partite sono difficili da vincere e non possiamo guardare più in là della gara di domani».

DYBALA – «Paulo domani non farà parte della partita, sta continuando a recuperare e sono veramente dispiaciuto per lui, come per gli altri. Anche Paulo si sta applicando al massimo per cercare di essere presente, però ha ancora un fastidio che glielo impedisce. È molto concentrato nel tentativo di recuperare il prima possibile».

INFORTUNI – «Beh, è tipico del gioco del calcio, è sempre stato così. Adesso ancora di più, perché le partite sono veramente tante e, come abbiamo detto, la stragrande maggioranza degli infortuni avviene in gara, visto che si gioca a ritmi molto alti e a volte non si riesce a recuperare al meglio. Per quanto riguarda noi, ho 14-15 giocatori che raramente si sono infortunati, e qui tocco ferro. Però ci sono stati casi come Dovbyk, Ferguson, Bailey, adesso Dybala, e magari ne dimentico qualcuno: questi hanno avuto infortuni molto lunghi. Se vai a conteggiare le giornate perse, parliamo di giocatori che sono stati fuori tanti mesi e questo incide inevitabilmente. Di riflesso, tra difesa, centrocampo ed esterni, nell’arco di 40, 50 partite – e magari 60 se arrivi fino in fondo – può capitare che un giocatore come Koné salti due partite, ed è ormai nella normalità. Il problema è quando hai infortuni che durano settimane, addirittura mesi: quello sì che pesa».

SOULE’ – «Soulé è stato fermo tutta la settimana, quindi domani non sarà della partita. Speriamo possa esserlo nelle prossime».

POLEMICHE ARBITRALI? – «Io ho toccato solo alcuni argomenti, e non erano riferiti a episodi specifici, tra l’altro nemmeno legati alla Roma, ma in generale a situazioni che possono essere più o meno favorevoli. Mi riferivo esclusivamente ai falli di mano e ai contatti, che sono gli aspetti che stanno creando problemi e che, secondo me, generano le maggiori discussioni. Si tratta di difficoltà di interpretazione: per gli arbitri, per il pubblico, per i giocatori e per gli allenatori. Questo è un regolamento che oggi non è più condiviso da molti, o quantomeno viene interpretato in modi troppo diversi, fino a giustificare tutto e il contrario di tutto. Il mio intervento era riferito a questo, non a episodi più o meno vantaggiosi per una squadra o per un’altra».

TOTTI? – «Ma quanto casino per questa cosa. Anche se fossimo andati a cena non ci sarebbe stato assolutamente nulla di male, perché è capitato tante volte di andare a cena con diverse persone. È una situazione che è venuta fuori così, ma io non ne ho mai parlato né con la società né con Ranieri. Però per me è una grande risorsa, una grandissima risorsa. Io avevo anche delle idee, ma non ne ho mai parlato: è una storia che è stata tirata fuori. Non ne abbiamo parlato con Ranieri, quindi non so bene come si possa sviluppare. Però io la vedo in questo senso: può essere anche una bella opportunità. La vedo bene, sinceramente».

OBIETTIVO – «Ci tengo a dire una cosa: la società e anche Ranieri stesso, non solo in presentazione ma ripetutamente in questi mesi, hanno sempre parlato di un anno di transizione, di crescita, di costruzione. Quando parlo di Champions non è perché lo dica solo io: per me esiste solo quello, non esiste altro. Io ho lasciato la Champions per venire qui, e mi manca molto, perché è la competizione più bella da giocare. Se qualcuno pensa di mettermi pressione parlando di Champions, si sbaglia di grosso, perché l’obiettivo è mio per primo. Poi bisogna fare i conti con Juventus, Napoli, Atalanta e altre squadre: quello è il gruppo con cui ci si gioca il traguardo.

Io sono venuto qui per costruire qualcosa di forte, non per mettere le mani avanti e dire “quest’anno no, l’anno prossimo vediamo. Tutto quello che è stato fatto in questi mesi, compresi il mercato di agosto e quello di gennaio, per me va in quella direzione. Che in questa città non si possa lavorare non è vero. È difficile lavorare bene, ma non per colpa della città. Dobbiamo lavorare bene qui dentro, fare le cose giuste. La città è sempre piena allo stadio, c’è entusiasmo anche per partite come Cremonese o Juventus. Il punto è lavorare bene dentro il club».

COSA MIGLIORARE – «È difficile per qualunque squadra. Anche altre hanno perso giocatori importanti, però è chiaro che noi in questo momento abbiamo quattro giocatori fuori nello stesso reparto e non sappiamo se e quando li recupereremo. Questo è l’unico punto. Chiuso questo aspetto, stiamo cercando di accelerare il più possibile la crescita di Venturino e di Vaz. Se non fossero arrivati loro sarebbe stato sicuramente più problematico, perché alternative vere non ne avevamo. Il rischio, infatti, è di non recuperare nessuno degli infortunati e speriamo almeno di non perderne altri. Tra quindici giorni torneremo a giocare anche le coppe e quindi avremo di nuovo tre partite a settimana. Per questo motivo stiamo cercando di velocizzare la maturazione e la prestazione di Venturino e di Vaz: in questo momento le alternative sono solo ed esclusivamente loro due. Allo stesso tempo, però, dobbiamo stare attenti a non pretendere troppo da ragazzi così giovani».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato2 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Bazzani Bazzani
Hanno Detto4 ore ago Alberto Petrosilli

Bazzani: «L’Inter ha ancora chance di passare il turno il Champions League. Scudetto? Tutto aperto ma in futuro il Milan dovrà colmare questo gap» – ESCLUSIVA e VIDEO

Bazzani, ex calciatore e noto opinionista, ha analizzato in esclusiva a Calcionews24 la situazione delle italiane tra Serie A e...
Change privacy settings
×