Conferenza stampa Gilardino pre Pisa Atalanta: «Il club sta facendo enormi sforzi in questo mercato di gennaio, c’è una cosa che mi fa star tranquillo»

Conferenza stampa Gilardino pre Pisa Atalanta: le parole del tecnico dei toscani alla vigilia del match contro i bergamaschi

La conferenza stampa di Alberto Gilardino alla vigilia di Pisa Atalanta, match valevole per la 21^ giornata di Serie A 2025/26.

I NUOVI ARRIVATI BOZHINOV E DUROSINMI -«Ieri è stato il primo allenamento per Bozhinov e il secondo per Durosinmi perché la scorsa settimana ha fatto il primo ed è poi dovuto tornare in Repubblica Ceca. Stanno bene e sarà compito mio nelle valutazioni e nel minutaggio capire quanto daranno. Durosinmi ha finito di giocare a dicembre, ma si è sempre allenato. Dovrò stare attento nelle considerazioni all’interno della gara e nel minutaggio. Per quanto riguarda la coperta è un po’ corta, ma sinceramente sono sereno perché confido nei ragazzi che ho a disposizione. Mi fa stare tranquillo vederli allenare e l’attitudine che portano nell’allenamento».

SUGLI ASSENTI – «Mancheranno Albiol, Lusuardi, Denoon, Vural, Stengs, Akinnsamiro. Cuadrado non ho ancora tempi precisi per il suo rientro, deve ancora ricominciare a fare lavori di corsa e non ho tempi certi e concreti».

SUL MERCATO – «La fotografia di quello che hai appena detto è chiara. In un mercato difficile come quello di gennaio il club sta facendo enormi sforzi per cercare di inserire dei giocatori in un contesto di squadra già avviato. Non è mai semplice a gennaio farlo, considerando gli acquisti di Bozhinov e Durosinmi. Prendo per ora in considerazione solo loro, la società è molto vigile sul mercato, sta lavorando forte e l’allineamento e il confronto quotidiano è costante. E’ un aspetto molto positivo».

RENDIMENTO IN CASA – «Affrontiamo una società molto forte, una costante dell’Atalanta è quella di giocare le coppe europee. Nelle ultime cinque gare ne hanno vinte quattro. Sappiamo le qualità della squadra che andiamo ad affrontare. Vogliamo provare a interrompere questa striscia, ma non sarà semplice. Non voglio sentir parlare di taboo dell’Arena perché non è rispettoso per i tifosi e per le prestazioni che stiamo facendo. Abbiamo sempre onorato la maglia. Dobbiamo continuare a pensare in modo positivo».

SCONTRI DIRETTI – «Dobbiamo pensare una partita alla volta, secondo me, e anche secondo l’opinione pubblica, abbiamo meno punti di quanti meritiamo. Evidentemente dobbiamo migliorare sotto vari aspetti».

PORTA – «Giocherà Scuffet. Mi da sicurezza al momento».

