Raspadori Atalanta, Palladino sicuro: «E’ un calciatore forte che ha completato il reparto offensivo alzando il livello. Adesso in attacco…»

Raspadori Atalanta, il tecnico Palladino ha parlato in conferenza: «E’ un calciatore forte che ha completato il reparto»

La rincorsa è appena cominciata e l’Atalanta continua a correre. Il successo contro il Torino, il terzo consecutivo, ha spinto i nerazzurri fino al settimo posto, confermando il momento di grande crescita della squadra.

Il gruppo guidato da Palladino non intende rallentare e guarda con decisione alla zona Champions. Per restare agganciati al treno europeo servirà un’altra vittoria, questa volta contro il Pisa, nella sfida che inaugurerà la 21ª giornata di Serie A.

Alla vigilia dell’incontro, lo stesso Palladino ha preso la parola in conferenza stampa, analizzando il momento della squadra e le insidie del prossimo impegno:

RASPADORI – «Lui è un calciatore forte che ha completato il reparto offensivo alzando il livello. Mi è sempre piaciuto molto e la società essendo molto ambiziosa è riuscita a portarlo a Bergamo. In attacco siamo molto forti»

ATTACCO – «Con l’arrivo di Raspadori l’Atalanta ho molte soluzioni, oltre ai vari Samardzic, De Ketelaere, Maldini, Lookman anche Krstovic che sta facendo molto bene. Loro sanno che devono spingere in allenamento, però sono molto soddisfatto di loro. Ho una squadra pronta a tutto, dove tutti sanno cogliere le occasioni»

AMBIZIONI – «Ci sono 54 punti da qui alla fine e dobbiamo avere l’ambizione di fare più punti possibili. Stiamo facendo un grande percorso, ma va dato merito a questi ragazzi. Non abbiamo fatto ancora niente, e il nostro obiettivo è quello di fare molto più dei 28 punti fatti all’andata: chiederò più continuità perché è un momento buono e bisogna cavalcarlo»

