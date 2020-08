Conferenza stampa Godin: «Dobbiamo giocare col cuore, sentiamo l’affetto dei tifosi»

Diego Godin ha parlato alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia

Diego Godin, difensore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia.

VINCERE – «Non consiglio nulla, lavoro e cerco di fare tutto quello che chiede il mister. Vogliamo tutti vincere e per farlo dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo preparato e giocare col cuore. Dobbiamo scendere in campo e fare di tutto per vincere questa partita e portarci a casa la coppa. Sentiamo l’affetto dei tifosi».