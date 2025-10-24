 Conferenza stampa Gregucci: «Marassi, nelle difficolta, dimostra che questo popolo è attaccatissimo alla squadra»
Connect with us

Hanno Detto

Conferenza stampa Gregucci: «Marassi, nelle difficolta, dimostra che questo popolo è attaccatissimo alla squadra»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 minuti ago

on

By

Conferenza stama Gregucci Foti e1761064790357

Conferenza stampa Gregucci, le parole del neo tecnico della Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del suo esordio

Angelo Gregucci, allenatore della Sampdoria, ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone, valida per la 9ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/26. Queste le sue parole:

TRASMISSIONE VALORI – «Sotto l’aspetto tattico in percentuale minima. Sotto il profilo psicologico la squadra deve assumersi le proprie responsabilità».

REPARTO OFFENSIVO – «Non è la priorità in questo momento. Dobbiamo cercare di essere un gruppo unito, con la testa e lucidità. Quando c’e un cambio di guida tecnica un gruppo cerca di avere una reazione, ma deve essere una reazione lucida. Nel calcio moderno non è importante chi inizia la partita ma chi la finisce».

FERRARI – «Non mi piace parlare di singoli, Alex è un professionista esemplare. E’ uno dei riferimenti della squadra. Ha avuto la sfortuna di avere qualche infortunio grave».

FERRI – «L’intera rosa si è disposta molta bene, tutti hanno dato disponibilità massima, anche lui».

MARASSI – «Marassi, nelle difficolta, dimostra che questo popolo è attaccatissimo alla squadra. L’anno scorso nel momento più difficile contro la Salernitana sentendo l’inno mi veniva da piangere. Dobbiamo aiutarci tutti. Poi nel gioco del calcio ci sta esprimere la propria disapprovazione».

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA GREGUCCI COMPLETA SU SAMPNEWS24

Related Topics:

Hanno Detto

Conferenza stampa Chivu: «Napoli? Sarà una partita combattuta, entrambe le squadre vorranno dire la loro. Milan Como a Perth? Io ho imparato a non lamentarmi»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

32 minuti ago

on

24 Ottobre 2025

By

Chivu
Continue Reading

Hanno Detto

Lazio Juve, parla Guendouzi: «Abbiamo la qualità per vincere contro i bianconeri. Dovremo giocare di squadra, come accaduto nel primo tempo di Bergamo»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

24 Ottobre 2025

By

Guendouzi
Continue Reading