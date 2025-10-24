Conferenza stampa Gregucci: «Marassi, nelle difficolta, dimostra che questo popolo è attaccatissimo alla squadra»

Conferenza stampa Gregucci, le parole del neo tecnico della Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del suo esordio

Angelo Gregucci, allenatore della Sampdoria, ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone, valida per la 9ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/26. Queste le sue parole:

TRASMISSIONE VALORI – «Sotto l’aspetto tattico in percentuale minima. Sotto il profilo psicologico la squadra deve assumersi le proprie responsabilità».

REPARTO OFFENSIVO – «Non è la priorità in questo momento. Dobbiamo cercare di essere un gruppo unito, con la testa e lucidità. Quando c’e un cambio di guida tecnica un gruppo cerca di avere una reazione, ma deve essere una reazione lucida. Nel calcio moderno non è importante chi inizia la partita ma chi la finisce».

FERRARI – «Non mi piace parlare di singoli, Alex è un professionista esemplare. E’ uno dei riferimenti della squadra. Ha avuto la sfortuna di avere qualche infortunio grave».

FERRI – «L’intera rosa si è disposta molta bene, tutti hanno dato disponibilità massima, anche lui».

MARASSI – «Marassi, nelle difficolta, dimostra che questo popolo è attaccatissimo alla squadra. L’anno scorso nel momento più difficile contro la Salernitana sentendo l’inno mi veniva da piangere. Dobbiamo aiutarci tutti. Poi nel gioco del calcio ci sta esprimere la propria disapprovazione».

