Conferenza stampa Gregucci in vista di Sampdoria Carrarese: «Tutte le partite sono importanti, vanno affrontate con coraggio e più fiducia. Pafundi titolare? Dico questo»
Conferenza stampa Gregucci in vista di Sampdoria Carrarese. Il tecnnico dei blucerchiati ha parlato alla vigilia del match di Serie B
Alla vigilia della partita contro la Carrarese, valida per la 15a giornata del campionato di Serie B 2025-2026, il tecnico della Sampdoria, Angelo Gregucci, ha risposto alle domande dei giornalisti, commentando il lavoro della settimana, le difficoltà della squadra e le scelte tattiche.
SETTIMANA DI LAVORO – «È stata una buona settimana, stiamo un po’ meglio, stiamo recuperando giocatori importanti e abbiamo consapevolezza che sia una partita dura e tosta».
VITTORIA OBBLIGATA POSSIBILE PROBLEMA – «Per noi tutte le partite sono importanti, vanno affrontate con coraggio e più fiducia. Devi portare tante cose dalla tua parte e qualsiasi cosa accada in campo devi essere lucido. La squadra sta lentamente migliorando, ma quando sei prigioniero del risultato sei sotto pressione».
MODULO – «Giocatori adatti anche ad una difesa a quattro? Non ho mai parlato di modulo, la differenza la fa la qualità dei giocatori: la nostra visione di calcio è mettere in campo i giocatori migliori, il modulo viene in aspetti secondari. Dobbiamo attaccare e difendere tutti, dobbiamo leggere quali sono in settimana le migliori gambe, testa e piedi, qualità prioritarie. Non il modulo».
