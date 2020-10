Conferenza stampa Hauge: «La mia ambizione mi ha spinto al Milan»

Il neo rossonero Jens Petter Hauge si è presentato in conferenza stampa

Jens Petter Hauge, neo acquisto del Milan arrivato dal Bodo Glimt, si è presentato oggi in conferenza stampa.

LEGGI LA CONFERENZA COMPLETA SU MILAN NEWS 24

AMBIZIONE – «Sono ambizioso ed è anche uno dei motivi che mi ha spinto a venire qui. Ci sono tanti grandi giocatori al Milan e devo fare sempre meglio ogni giorno se voglio migliorare».

RUOLO – ««Posso giocare in ruoli diversi: come ala sinistra, come seconda punta o trequartista. Sono un giocatore che ama giocare con la palla e divertirsi».