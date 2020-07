Conferenza stampa Inzaghi: «Abbiamo difficoltà oggettive, dobbiamo essere più forti di tutti»

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Sassuolo

MOMENTO LAZIO – «Sono convinto che la squadra debba giocare le partite come prima. Probabilmente non siamo più spensierati e sereni. Abbiamo delle difficoltà oggettive, in più qualche svista arbitrale ci ha penalizzato. Noi però dobbiamo essere più forti di tutti. Domani sarà molto difficile».

CONDIZIONE FISICA – «Abbiamo problemi che ci hanno condizionato. Non ho potuto aiutare la squadra nelle rotazioni e nei momenti difficili. Nonostante questo a Lecce dovevamo fare qualcosa di diverso, eravamo in controllo della gara. Non possiamo concedere un gol come quello del 2-1 loro. Gli episodi non sono girati a nostro favore, dobbiamo metterci del nostro per farli tornare verso di noi. Non siamo stati neanche fortunati con i rigori, ne abbiamo avuti tre contro nelle ultime tre partite».

CORREA – «Ha voglia di darci una mano prima della fine del campionato. Sta facendo la sua riabilitazione, lo vedo molto convinto. A Lecce, nel secondo tempo, ci avrebbe potuto dare un grande aiuto. Con il Milan si è fatto male al 18′ del primo tempo e non avevamo nessun altro, visto che Caicedo e Immobile erano squalificati. Ma non deve essere un alibi assolutamente, a Lecce dovevamo vincere».

INFERMERIA – «Abbiamo l’allenamento di oggi per valutare le condizioni. Leiva e Cataldi non sarebbero dovuti neanche venire a Lecce, ma Milinkovic aveva un problema al polpaccio. Se domani ci sarà bisogno, faremo giocare qualcuno della Primavera che ci darà una mano».