Conferenza stampa Italiano: «Col Venezia giocheremo col coltello tra i denti»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Venezia.

COLTELLO TRA I DENTI – «Giocheremo sempre con squadre che hanno un obiettivo. Il Venezia si gioca la salvezza e sappiamo cosa significhi. Arriveranno col coltello fra i denti. Dobbiamo pareggiare il loro atteggiamento e sfruttare l’entusiasmo del periodo positivo. Ultimamente al Franchi siamo bravi. Spero in una Fiorentina come quella che abbiamo visto a San Siro e al Maradona. Il Venezia deve vincere e spero che sia una partita bella e aperta. Un match in cui si gioca a calcio nella maniera più assoluta. Loro se ripartono sono veloci. L’atteggiamento farà la differenza».

ALLENAMENTO A PORTE APERTE – «Davvero bello, ci siamo goduti l’affetto dei tifosi. Bellissima iniziativa della società, non mi aspettavo tutte queste persone. Ci carica e ci fa sentire più responsabilità, dobbiamo restare concentrati. Se si è capaci di fare quanto fatto a Napoli possiamo sperare anche in qualche vittoria importante, ora testa al Venezia».

FUTURO – «Se rimango? Non c’è risposta se non concludere al meglio e fare bene, poi se ne parlerà. Nessuno ha voglia di parlare di altro. Restiamo concentrati perché possiamo aggiungere una ciliegina importante. Se è una strategia comune con la società? Non c’è nulla di programmato, si lavora giorno per giorno e il nostro direttore è stato chiaro. Stiamo lavorando e a fine anno ne parleremo».