Conferenza stampa Italiano: «Vlahovic è gasatissimo. Venezia compatto e veloce»

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in vista della partita contro il Venezia

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta di lunedì contro il Venezia.

VLAHOVIC – «È arrivato gasatissimo e tranquillo, tutto a posto. La squadra deve poter dare il massimo ed essere serena, mi auguro che non ci siano problemi sotto questo aspetto. Mai farsi influenzare da qualcosa. Voglio essere chiaro, sono situazioni tra lui e la società, io posso rispondere solo sul campo. Le cose stanno andando meglio del previsto, poi vedremo».

VENEZIA – «È una squadra che sta iniziando a prendere consapevolezza, mostrando compattezza e ripartenze veloci ed efficaci. Johnsen, Kyine, Okereke sono velocissimi, poi c’è anche Henry. Sono questi i maggiori pericoli. Le partite si fanno diventare facili alla fine, ma all’inizio sono tutte pericolose e nascondono tutte dei rischi. I serbi hanno giocato con Lussemburgo e Azerbaijan, dicono che sono state partite difficilissime».

CONDIZIONI SQUADRA – «Milenkovic è andato via con un problemino, sono stati intelligenti lui e la sua Nazionale a preservare le sue condizioni. Saponara non è al 100%, vediamo come sta oggi. Castrovilli sta ricominciando e iniziando a incrementare la mole di lavoro».