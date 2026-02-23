Conferenza stampa Knutsen alla vigilia di Inter Bodo Glimt: «Campo sintetico? Quelli del City non lo hanno neanche nominato… Chi pensa troppo al freddo e ad altre cose non è furbo!»

Conferenza stampa Knutsen alla vigilia di Inter Bodo Glimt: le dichiarazioni verso la sfida di ritorno dei playoff di Champions League

La conferenza stampa di Knutsen alla vigilia di Inter Bodo Glimt, valida per il playoff di ritorno di Champions League. Le sue dichiarazioni.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

TERRENO DI GIOCO – «In Italia si parla tanto del terreno di gioco della partita d’andata? Io non posso farci nulla. E’ importante essere concentrati su ciò in cui si può incidere. Quelli del City non hanno neanche nominato il campo, hanno fatto solo complimenti a noi. Ora siamo noi in trasferta e siamo noi quelli non abituati a questo tipo di campo. Quelli che pensano troppo al freddo e ad altre cose non sono furbi secondo me. Se vuoi fare una bella prestazione non devi pensare ad altre cose. Cosa farà l’Inter domani non sarà così importante per me».

ASPETTO FISICO – «L’aspetto fisico nel calcio è molto importante, basta vedere la Premier League. Le punizioni, i corner, le rimesse laterali sono importanti, noi ci alleniamo tanto anche su questo. E’ un trend in questo momento da seguire. Se vuoi essere bravo, devi essere concentrato su quegli aspetti. Anche l’Inter lo è molto».

COME GESTIRE IL RISULTATO DELL’ANDATA – «Non dobbiamo solo difendere. Per me è meglio entrare in campo pensando di essere 0-0, non dobbiamo essere troppo bassi. Bisogna avere equilibrio, non va bene essere troppo difensivi e magari rinunciare a contrattaccare. Tutta la squadra deve difendere, ma dobbiamo anche attaccare tutti insieme. Questo è il nostro modo di pensare. Mi fido dei miei giocatori».

BODO GLIMT – «I giocatori del Bodo hanno tanta energia, sono privilegiati. Possono fare ciò che più amano nella vita, è un gran punto di partenza. Il mio lavoro è mettere insieme la loro voglia creando un’identità. Venire qui a San Siro è un regalo per i miei giocatori, devono accettarlo e farsi trovare pronti».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI KNUTSEN