Conferenza stampa McTominay pre Napoli Chelsea: «Infortuni? È difficile ma bisogna accettarlo. Vogliamo passare il turno»

In conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo match della League Phase di Champions League contro il Chelsea, Scott McTominay ha parlato così. Le dichiarazioni del centrocampista del Napoli.

COME STA – «Si fa il massimo per avere il miglior recupero possibile. Siamo professionisti, lavoriamo per questo, speriamo di fare una grande partita in una grande atmosfera».

INFORTUNI – «Si giocano tante partite, è difficile, ma è il gioco, bisogna quindi accettarlo. Non è semplice gestire tutto per lo staff, ma noi diamo il massimo, anche domani e non vediamo l’ora di scendere in campo».

HA GIA’ SEGNATO AL CHELSEA – «Sembrano lontanissimi in questo momento, è cambiato tanto, giochiamo contro una squadra forte, ma vogliamo passare il turno».

ROSENIOR – «Ha tante idee, ma pensiamo a cosa dobbiamo fare noi. Credo però che sarà una bella sfida, un bel confronto».

