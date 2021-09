Udinese, Nehuen Perez: «De Paul mi ha consigliato di venire qui»

Nehuen Perez si presenta come nuovo calciatore dell’Udinese: le parole del difensore arrivato dall’Atletico Madrid

Nehuen Perez, nuovo acquisto dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa.

«Ho scelto l’Udinese perché ha dimostrato tanto interesse nei miei confronti. Ho chiesto a De Paul che mi parlasse di questi club e lui mi ha risposto che se fossi arrivato qui avrei avuto la possibilità di fare un passo in avanti nella mia carriera. Mi trovo bene in qualsiasi posizione per aiutare la squadra, come difensore centrale e anche nell’uscita della palla. Sono pronto ad assecondare le scelte del mister. Sono molto contento di avere trovato qui a Udine un nucleo di argentini così consistente. Prima di iniziare ad allenarmi sono stato a cena da Molina, mi sono inserito fin da subito non solo con i miei connazionali ma con tutto il gruppo. Mi sento pronto a iniziare la serie A con la maglia bianconera per convincere società e staff che hanno fatto bene a puntare su di me. Studio i difensori di tutti i diversi campionati per poter trarre le caratteristiche migliori, con l’obiettivo di diventare un grande calciatore».