Arkadiusz Reca si presenta: ecco le dichiarazioni del nuovo calciatore dello Spezia che parla della sua scelta e del suo ruolo

Arkadiusz Reca ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura allo Spezia. Le sue parole.

SPEZIA – «Dovevo scegliere bene, perché volevo cambiare squadra, dovevo scegliere bene perché ho firmato per quattro anni e ho 26 anni. Doveva essere una scelta giusta, dovevo pensare un po’ di più. Avevo altre offerte ma ho parlato con la mia famiglia e il mio procuratore e abbiamo scelto bene. Oggi sono qua e sono molto contento, spero e penso di aver fatto una buona scelta».

RUOLO – «Sono in italia da tre anni, in tutte le squadre ho giocato come quinto ma in Polonia ho giocato a quattro. Mi sento più forte da quinto ma sono pronto a giocare anche da quarto. Vediamo come ci mettiamo in campo e come preferisce giocare il mister, con che modulo dobbiamo fare per affrontare le altre squadre. Io sono pronto a giocare sia a quattro che a cinque».