Conferenza stampa Runjaic pre Udinese Sassuolo: «Zaniolo ha bisogno di tempo, sugli errori di Solet…»

La conferenza stampa di Kosta Runjaic alla vigilia di Udinese Sassuolo, match della 25^ giornata di Serie A 2025/26.

SUL SASSUOLO – «Ci ricordiamo molto bene la gara dell’andata, l’abbiamo approcciata male, subendo due reti in modo troppo semplice. Poi abbiamo reagito, trovando buone occasioni per pareggiarla, subendo però un terzo gol evitabile. Era la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Milan. Affrontiamo una squadra che è nella nostra stessa zona della classifica, penso che il Sassuolo abbia una struttura chiara, un interessante modello di gioco. Hanno ragazzi di buona qualità, ci assomigliano e anche per questo siamo vicini in classifica. Vogliamo fare il massimo per ottenere i tre punti ma bisogna passare dalle parole ai fatti, dobbiamo approcciare la gara nel modo giusto. A Lecce questo ci è mancato, non è stata una partita semplice, come non lo è nessuna in Serie A. Lo abbiamo visto ieri, per il Milan è stato difficile ottenere i tre punti con il Pisa. Dobbiamo mettere più intensità e giocare meglio con la palla tra i piedi.

Sappiamo bene come gioca il Sassuolo, la stimo molto come squadra, hanno una struttura chiara, hanno ali brave nell’uno contro uno, forti in transizione. Normalmente giocano con una punta e due ali, sanno mettere in difficoltà l’avversario costruendo palla al piede, ma anche in transizione. Sappiamo cosa ci aspetta, noi però dobbiamo giocare meglio con il possesso palla, ci serve una buona costruzione di gioco, è il nostro obiettivo fin da quando sono arrivato. Il Lecce ha avuto più possesso palla di noi, che conta il giusto, l’importante è come vogliamo giocare e noi ci siamo nascosti non prendendoci le giuste responsabilità. Bisogna guardare alla qualità dei passaggi e del possesso palla. Sicuramente anche il Sassuolo avrà le sue occasioni, noi ci siamo preparati».

ATTACCO – «Esperimento con Bayo non riuscito? Il modo in cui un attaccante viene servito è fondamentale, è stato servito male e non ha potuto fare molto, non è stato messo nelle giuste condizioni. Dalle sconfitte possiamo imparare. Abbiamo guardato più volte la gara contro il Lecce e abbiamo avuto diverse situazioni in cui potevamo giocare in maniera più veloce in transizione, prendendo le scelte sbagliate. Domani giochiamo in casa, contro un avversario che sa essere pericoloso in fase offensiva, serviranno energia e le decisioni giuste. Dovremo giocare con rabbia e decisione, sono ottimista, non rivelo nulla sull’attaccante, mancano ancora delle ore alla partita»

ZANIOLO – «Zaniolo è un essere umano, si è infortunato, sta tornando e ha bisogno di tempo per recuperare al meglio. Ha avuto una settimana ulteriore per migliorare, si è allenato in maniera intensa e quindi la sua condizione è sicuramente migliore rispetto a quella di Lecce. Non mi aspetto miracoli da lui, voglio che ritrovi la forma giusta, che rimanga lucido, può fare la differenza per la nostra squadra. Siamo contenti che possa aiutarci in campo».

ERRORI DI SOLET – «Vedo Solet ogni giorno, ogni giocatore è diverso, a lui piace portare palla. È vero forse in quella situazione ha sottovalutato la posizione in cui era dando la chance al Lecce. Non ne valeva la pena prendersi quel rischio e ha commesso un errore, c è da considerare però anche il tocco di Karlstrom. Vedo comunque più elementi positivi che negativi in Solet, penso stia stabilizzando il livello delle sue prestazioni. Vedo attenzione e voglia in campo, contribuisce molto alla fase offensiva, fa tanti passaggi in avanti, è un difensore centrale di qualita, che ha buone caratteristiche anche in fase offensiva. Sa di dover migliorare e ridurre gli errori commessi, ci stiamo lavorando con lui, quotidianamente, sappiamo che è un giocatore importante nella nostra rosa. Insieme a Karlstrom è colui che ha giocato di più, il che la dice lunga sulla fiducia che riponiamo in lui. Non c’è una reale alternativa a Solet, sta facendo una buona stagione, può sempre migliorare, questo è vero, ma domani mi aspetto da lui la gara di sempre».