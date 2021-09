Argentina, Scaloni su Messi: «Spero possa giocare, ho parlato con lui»

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha parlato in conferenza stampa: le dichiarazioni anche su Messi

Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa in vista delle gare di qualificazione a Qatar 2022: le parole verso le gare con Venezuela, Brasile e Bolivia.

FORMAZIONE – «Abbiamo Montiel, Molina e Foyth sul lato destro. Gonzalo è un giocatore fisicamente in forma per giocare. Siamo contenti di tutti e 3, anche felici di aver aggiunto di nuovo Juan. Domani decideremo chi giocherà. La squadra non cambierà molto rispetto alla finale di Copa América. Non è ancora definito. Ho parlato con ogni giocatore per vedere come sta».

MESSI – «Se è in condizioni fisiche, sarà della partita. Ho parlato con lui e sta bene. Sa qual è il mio pensiero su di lui. Speriamo che giocherà tutte e tre le partite se sarà in forma».