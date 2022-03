Conferenza stampa Seoane: «Atalanta forte ma giochiamo per vincere. Schick non ci sarà»

Gerardo Seoane, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League contro l’Atalanta

INFORTUNATI – «Vi dico subito che Schick, Wirtz e Frimpong non saranno a disposizione».

ANDATA – «Ci ha confermato le aspettative avute prima sul nostro avversario, una squadra forte e aggressiva. Abbiamo giocato bene a tratti, ma allo stesso tempo abbiamo avuto anche problemi. Per migliorare dovremo essere più costanti e giocare con il massimo della concentrazione».

FORMAZIONE – «Di sicuro non dirò niente sulla formazione di domani, ma dobbiamo essere molto flessibili. Uno deve anche adattarsi nel percorso della partita, quindi per il modulo non posso dirvi nulla».

RISULTATI A FAVORE DELL’ATALANTA – «Significa che dobbiamo affrontare la partita sapendo di doverla vincere, ma dobbiamo saperla gestire per tutti i 90 minuti. Ci può essere anche l’opportunità di arrivare a giocare i supplementari. La maniera di affrontarla sarà uguale alle altre, siamo abituati a giocare per vincere».

MURIEL – «Ha una qualità individuale superiore nell’ultima zona che gli permette di crearsi occasioni da solo. Salta l’uomo e fa gol. Ma l’Atalanta ha molti buoni calciatori in fase offensiva, non solo Muriel».

ITALIA – «È un pensiero che non mi passa per la testa perché sono in un grande club che mi ha dato l’opportunità di giocare in un gran campionato. Io vengo a lavorare ogni giorno per rimanere qui per tutta la vita. Poi conosciamo questo mestiere e sappiamo che può cambiare tutto da un momento all’altro, ma sono concentrato solo sul Leverkusen».

BAUMGARTLINGER – «Non è stato inserito nella lista UEFA».

ANDRICHS – «È un fattore importante nella nostra squadra. Fortissimo nel gioco aereo. Sono qualità che fanno sempre bene in una squadra, si è allenato bene e sono felice che sia a disposizione».