Conferenza stampa Spalletti: «Scudetto? Abbiamo il 25% di possibilità»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni:

CARATTERE – «Qui ci sono dei professionisti. Molti si alzano la mattina per andare sopra il proprio livello, nel calcio moderno funziona così. Danno il massimo e si inventano anche qualcosa. E’ una caratteristica nostra, poi c’è il talento che fa la giocata, ma per ripetere spesso quella giocata serve il carattere dietro e l’ho visto».

TIFOSI – «Percepiamo entusiasmo, questo amore ci trasmette sensazioni positive. Abbiamo nove storie da raccontare e da protagonisti per i nostri tifosi, in casa e fuori, come abbiamo visto a Verona».

UDINESE – «Le insidie sono tante. I giocatori sono scelti bene per i loro obiettivi. Le ripartenze sono un’insidia se non hai equilibrio, la forza sulle palle inattive perché hanno fisicità, e poi hanno grande estro. Dovremo avere equilibrio, gestire la partita ed avere chiaro cosa ci giochiamo in queste ultime partite».

SCUDETTO – «Se vediamo le qualità delle rose dico che tutte abbiamo il 25% delle possibilità di vincere lo scudetto. Guardando la classifica chi è davanti ha più percentuale. La classifica vale».

CAMBI FORMAZIONE – «Io valuto i calciatori in settimana soprattutto ora che ci sono giorni di lavoro. Ho già scelto gli undici titolari».

DIFFIDATI – «Si partirebbe male chi la ritiene meno delicata la sfida con l’Udinese e questi sono rischi che vanno affrontati, vincere e rivincere».